В чем нюанс накануне перезвона Алексей Копытько

18.05.2025, 19:51

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Алексей Копытько

Очередной виток болтовни?

Вчера в СМИ мелькнули две новости со ссылкой на Рубио, но идею не все докрутили.

Первая: Рубио позвонил Лаврову и решительно ему что-то внушил.

У нас в основном похихикали. Ибо эти решительные внушения уже порядком дискредитированы.

Вторая: Рубио в интервью понадеялся, что Украина и Россия представят близкое видение процесса прекращения огня. А если Россия поведет себя неконструктивно, тогда начнутся санкции.

Что опять же у нас было встречено скептически, как очередной виток болтовни.

В чем нюанс накануне завтрашнего перезвона.

Помимо челночной дипломатии Белого дома, в США через сенатора Грэма (+ традиционно Блюменталь) снарядили запасной бронепоезд в виде законопроекта о «разрушительных санкциях». Этот жупел некоторое время играл сугубо декоративную роль.

Вчера Рубио публично озвучил изменение обстановки: некоторое время госдеп якобы просил сенаторов обеспечить президенту «пространство для дипломатии» и не форсировать санкционную тему. Сейчас «инициатива Грэма/Блюменталя» имеет 60 соавторов и поддержку 77 голосов, а будет иметь порядка 80 (на 1 мая было 72). И примерно такой же уровень поддержки (75-80%) ожидается в Палате представителей. Чего достаточно для преодоления вето президента.

Рубио на голубом глазу американским зрителям прямым текстом говорит: мы этот процесс не контролируем и повлиять на него не можем (!), даже если захотим. Для непонятливых подчеркиваю: голосов достаточно, чтобы преодолеть вето. Если Россия сглупит, то Конгресс выстрелит санкциями, а Трамп ничего не сможет с этим поделать. Какая жалость…

Скорее всего, именно эту «неспособность» Трампа совладать с Конгрессом Рубио вчера решительно внушил Лаврову. И формально тут нечего возразить.

Т.е., лично у Трампа с Путиным по-прежнему будут прекрасные отношения. Просто чудесные. А девианты в Конгрессе – дело житейское. Демократия-с.

Как оно будет разыграно – увидим. Но факт того, что озвучено в указанной форме, весьма красноречивый.

В лоб требовать, чтобы Трамп угомонил сенаторов, можно только в рамках какого-то обмена с дорогостоящими уступками. Можно нарваться на встречную просьбу пересмотреть внесение в Конституцию РФ оккупированных украинских территорий. Госдума или СовФед могут же инициировать такую дискуссию? В России ж тоже демократия, разве нет? Ибо тему с конституциями в США благодаря Шойгу уяснили.

Либо получить требование забыть о «первопричинах конфликта».

Сегодня в эфир уже вбросили новые цитаты Путина из записанного в марте интервью. Упор на то, что якобы достаточно сил и средств без ЯО, дабы завершить «СВО» в интересах России, т.е., добиться «устранения первопричин». Надо полагать, грязь высохла, и все пойдет иначе.

Тестовый запуск МБР «Ярс» сегодня в ночь – это также подготовка в телефонному звонку. Даже если начнут рассказывать, что пуск запланировал год назад, его элементарно отложить, чтоб не провоцировать кривотолки.

Движение законопроекта при желании можно форсировать. Или притормозить. Например, идти очень бодро, а потом внезапно начнутся каникулы на полтора месяца. И вот уже сентябрь.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

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