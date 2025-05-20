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Политолог: Вполне возможен сценарий, когда Лукашенко выкинут из дворца

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  • 20.05.2025, 13:00
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Политолог: Вполне возможен сценарий, когда Лукашенко выкинут из дворца

Диктатор может стать «бараном на заклании».

После разговора с Путиным президент США Дональд Трамп сказал, что не будет пока вводить санкции против России, а также заявил о возможном выходе из переговоров. Какие главные выводы из этого разговора можно сделать? Об этом сайт Charter97.org поговорил с руководителем украинского Института мировой политики Евгением Магдой:

— Первый вывод: у Трампа нет четкого плана урегулирования российско-украинской войны, который он мог бы реализовать. Второй: Путин это отлично понимает и использует механизмы рефлексивного управления Трампом. Да, именно управления Трампом, потому что он понимает, как устроена его психология. Третий: я считаю, что Путин использует разговоры о переговорах в контексте российско-украинской войны для того, чтобы выйти на прямой саммит с Трампом, на котором можно было бы обсуждать судьбу мира.

Потому что в нынешней ситуации, пока идет российско-украинская война, а Трамп суетится вокруг нее, Путин — это просто лидер постсоветского государства. А если они с Трампом встретятся тет-а-тет, то он сразу почувствует себя мировым лидером.

Но есть один вопрос: куда девать товарища Си Цзиньпина? Про Лукашенко я вообще молчу.

— Зеленский после разговора Трампа и Путина заявил, что Украина не выведет войска со своих территорий. Почему он сделал такое заявление? Обсуждался ли возможный вывод войск во время их разговора?

— Конечно, Россия настаивает на том, что те регионы, которые они, нарушив нормы международного права, включили в свою Конституцию, — это их территории. Поэтому российские журналисты в Стамбуле спрашивали нашего министра обороны, когда украинские войска выйдут с оккупированных российских территорий. Вы понимаете, это как я бы, например, забрал телефон любого из читателей и потом говорил, что он принадлежал мне с самого моего рождения.

Эта логика отрицания любого здравого смысла постоянно присутствует в России. Зеленский хорошо понимает, что политик, который пойдет на публичные юридические уступки России, рискует не только своей политической карьерой, но и жизнью.

— Как будет действовать Европа? Мы много слышали об ультиматумах со стороны европейцев. Когда они начнут действовать?

— Я пока не вижу, как Европа выйдет за пределы своей «глубокой обеспокоенности». Хотя, может быть, она станет «очень глубокой».

— Чего ждать Лукашенко от этого переговорного процесса? Какие угрозы могут нависнуть над его режимом?

— Лукашенко надо готовиться к тому, что скоро будут учения «Запад-2025», и думать, как в ходе этих учений не стать «бараном на заклании». Потому что сценарий, при котором его выкинут из Дворца Республики и вместо него поставят более удобного и сговорчивого политика, вполне реалистичен.

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