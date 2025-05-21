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Эксперты ООН призвали немедленно освободить политзаключенную Викторию Кульшу

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  • 21.05.2025, 11:32
Эксперты ООН призвали немедленно освободить политзаключенную Викторию Кульшу

С конца апреля она находится в бессрочной голодовке.

Независимые эксперты ООН призвали власти Беларуси немедленно освободить политзаключенную Викторию Кульшу.

«Состояние Виктории Кульши уже некоторое время представляет угрозу для жизни. Согласно последним сообщениям, с конца апреля она находится в бессрочной голодовке. Мы крайне обеспокоены ее здоровьем и сильно опасаемся за ее жизнь. Ее освобождение крайне необходимо для обеспечения ее безопасности», — заявили эксперты.

В сообщении говорится, что 9 мая власти Беларуси объявили масштабную амнистию для уязвимых категорий заключенных, однако ни один из осужденных за участие в протестах 2020 года освобожден не был.

«Мы получили множество сообщений о широко распространенном жестоком, бесчеловечном и унижающем достоинство обращении с заключенными в женских исправительных колониях Беларуси, особенно в отношении женщин, осужденных за участие в протестах 2020 года. Мы призываем беларусские власти немедленно освободить этих женщин, включая Викторию Кульшу, а также обеспечить им правовые средства защиты, компенсации и реабилитацию», — подытожили эксперты.

Напомним, что 30 апреля бывшая политзаключенная, активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк призвала спасти Викторию Кульшу.

В начале мая Европарламент выступил в защиту политзаключенной Виктории Кульши . Европейский Cоюз призвали ввести новые санкции против режима Лукашенко.

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