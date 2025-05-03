Европарламент выступил в защиту политзаключенной Виктории Кульши 1 3.05.2025, 12:24

Виктория Кульша

Европейский Cоюз призвали ввести новые санкции против режима Лукашенко.

Бюро делегации Европейского парламента по связям с Беларусью выступили с заявлением по поводу голодовки политзаключенной Виктории Кульши, сообщает «Весна». Это ее шестая голодовка с момента задержания в знак протеста с ее незаконным содержанием в неволе.

В Европейском парламенте призвали власти Беларуси предоставить Виктории немедленный доступ к медицинской помощи и прекратить все формы политического преследования в отношении нее и других мирных активистов в Беларуси.

Кроме того, Европейский парламент призвал Европейский Cоюз ввести адресные санкции в отношении лиц, ответственных за преследование Виктории Кульши, а также активизировать дипломатические усилия, направленные на обеспечение немедленного и безусловного освобождения политзаключенной.

«Есть опасения, что она может стать первой женщиной-политзаключенной, которая умрет в заключении в Беларуси при режиме Лукашенко», — говорится в заявлении.

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