Гродненец умер после удара в баре 26.09.2026, 2:34

Иллюстрационное фото

Его вдова просит помощи и огласки.

Жительница Гродно Вероника Выдра в соцсетях обратилась за помощью и оглаской из-за расследования смерти ее мужа. Женщина призывает передать уголовное дело в областное управление Следственного комитета — иначе грозит обратиться к Александру Лукашенко, передает «Зеркало».

Гродненка рассказала, что 28 декабря в городском баре «Фортуна» ее мужу нанесли травмы, от которых он скончался 30 января в местной больнице скорой помощи.

«Несмотря на то, что было известно, что травмы, нанесенные моему супругу, несовместимы с жизнью, выехавшая на место следственная группа выехала не в полном составе — отсутствовал судебно-медицинский эксперт.

Не были изъяты и проверены жесткие диски с камер видеонаблюдения из бара. Мне пришлось неоднократно писать ходатайства и жалобы, и только спустя четыре месяца был изъят жесткий диск. Но экспертам не представилось возможным его идентифицировать, и мы сегодня ставим под сомнение, относится ли этот диск к этому заведению.

По моей информации известно, что заведующая данным баром является знакомой компании подозреваемого, а в дальнейшем — одним из главных свидетелей, что позволяет нам ставить ее показания под сомнение», — рассказала женщина на видео в Instagram.

Гродненка считает, что ее супруг «получил сильнейший и поставленный удар, от которого в бессознательном состоянии падал на пол». Она утверждает, что «в течение следствия подозреваемый неоднократно меняет свои показания, таким образом хочет уйти от ответственности».

«Все экспертизы и другие следственные действия, которые проводятся по делу, фактически осуществляются благодаря моим просьбам и ходатайствам. Само расследование неоднократно приостанавливалось, и только после моих жалоб и ходатайств его снова возобновляли.

Учитывая обстоятельства дела и его сложность, прошу передать уголовное дело об убийстве моего мужа в Управление Следственного комитета по Гродненской области. Иначе я буду вынуждена обратиться за помощью в защите меня и моих детей к главе нашего государства», — говорит женщина на видео.

Ролик за сутки посмотрели более 550 тысяч раз. У поста дочери женщины в Threads уже свыше 130 тысяч просмотров за то же время.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com