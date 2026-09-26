Самолет с офицерами ВС ДР Конго потерпел крушение
- 26.09.2026, 1:56
Погибли 13 человек.
На юго-западе Демократической Республики Конго (ДРК) потерпел крушение самолет, погибли 13 человек. Об этом сообщает радиостанция Okapi.
По ее информации, жертвами авиакатастрофы стали в основном офицеры Вооруженных сил ДРК. Одним из них был генеральный аудитор ВС страны генерал-лейтенант Люсьен-Рене Ликулиа Бакуми. В результате ЧП никто не выжил.
Как уточняет Okapi, небольшой самолет Let L-410 ВС ДРК осуществлял перелет из конголезского города Киквит в столицу государства Киншасу. В районе города Кенге пилот сообщил, что возникли технические неполадки. Затем он попытался совершить экстренную посадку. Воздушное судно разбилось в одном из районов Кенге.
23 сентября сообщалось, что военный самолет Королевских ВВС Великобритании Hawk T2 упал вскоре после взлета с базы RAF Valley на острове Англси в Уэльсе.