Польша зафиксировала необычную активность нелегалов на границе с Беларусью 6 21.05.2025, 11:42

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Рекордную с начала года.

Польша 20 мая зафиксировала рекордную с начала года активность мигрантов на границе с Беларусью.

По информации польской Пограничной охраны, за минувшие сутки нелегалы предприняли почти 300 попыток проникновения с белорусской территории (точные данные появятся 22 мая).

Согласно проведенному «Позіркам» анализу данных пограничного ведомства упомянутого государства, с начала 2025 года Польша предотвратила 8.376 таких попыток (если считать, что за предыдущий день их было 300) — это на 41,2% меньше, чем за аналогичный период 2024-го, когда было 14.232.

Напомним, миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.

Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества. 19 мая стало известно, что Литва направила в Международный суд ООН заявление о нарушении Беларусью своих обязательств в рамках Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху от 15 ноября 2000 года, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности.

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