закрыть
21 мая 2025, среда, 13:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польша зафиксировала необычную активность нелегалов на границе с Беларусью

6
  • 21.05.2025, 11:42
  • 2,460
Польша зафиксировала необычную активность нелегалов на границе с Беларусью

Рекордную с начала года.

Польша 20 мая зафиксировала рекордную с начала года активность мигрантов на границе с Беларусью.

По информации польской Пограничной охраны, за минувшие сутки нелегалы предприняли почти 300 попыток проникновения с белорусской территории (точные данные появятся 22 мая).

Согласно проведенному «Позіркам» анализу данных пограничного ведомства упомянутого государства, с начала 2025 года Польша предотвратила 8.376 таких попыток (если считать, что за предыдущий день их было 300) — это на 41,2% меньше, чем за аналогичный период 2024-го, когда было 14.232.

Напомним, миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.

Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества. 19 мая стало известно, что Литва направила в Международный суд ООН заявление о нарушении Беларусью своих обязательств в рамках Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху от 15 ноября 2000 года, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев
Начало новой эпохи?
Начало новой эпохи? Алексей Копытько
Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров