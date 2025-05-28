Электропоезда Stadler в Беларуси на грани остановки 28.05.2025, 21:39

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Пять единиц уже выведены из эксплуатации.

Из 28 комфортных электропоездов Stadler, приписанных к моторвагонному депо Минск, пять единиц уже выведены из эксплуатации, в том числе четыре состава серии ЭПг, используемых на городских линиях, и один — ЭПм (семивагонный, бизнес-класс), сообщает «Сообщество железнодорожников Беларуси».

Как минимум три состава проходят ремонт, а в ближайшее время ещё пять поездов могут быть выведены из эксплуатации из-за окончательного износа ходовых частей.

Особенно показателен случай с электропоездом Stadler серии ЭПм-002, который пострадал при столкновении с лесовозом. Его восстановление откладывается минимум на год из-за отсутствия как колёсных пар, так и более сложных деталей, включая автосцепки и пневматические клапаны.

Электропоезда швейцарской компании Stadler были закуплены в 2010 года для замены устаревших советских составов.

Электропоезда нечем ремонтировать. После введения санкций Евросоюза и разрыва официального сотрудничества с Минском, Stadler прекратил поставки запасных частей и техническую поддержку.

Прежде всего речь идет о колесных парах, состояние которых является ключевым элементом безопасности любого поезда. Без своевременной замены или восстановления эксплуатация становится невозможной.

Пока Stadler простаивают, руководство железной дороги возвращают на маршруты старые советские составы ЭР9. На межрегиональных линиях бизнес-класса используются вагоны локомотивной тяги, что означает ухудшение сервиса, комфорта и увеличенное время в пути.

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