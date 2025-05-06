На границе с Беларусью нелегалы ранили польского пограничника 6 6.05.2025, 11:46

2,812

Ведутся мероприятия по задержанию 8 человек.

За минувшие сутки, 5 мая, Польша зафиксировала более 80 попыток незаконного проникновения с белорусской территории, «ведутся мероприятия по задержанию 8 человек», сообщает пресс-служба польской Пограничной охраны.

«В сторону польских патрулей бросали камни, пострадал сотрудник пограничной службы. Его жизни ничто не угрожает. Поврежден служебный автомобиль погранслужбы», — говорится в сообщении.

5⃣ maja na granicy z 🇧🇾odnotowano ponad 8⃣0⃣ prób nielegalnego przedostania się do 🇵🇱. Wobec 8⃣ osób prowadzone są czynności w celu ich ujęcia. W stronę🇵🇱 patroli rzucano kamieniami, ucierpiał funkcjonariusz SG. Jego życiu nic nie zagraża. Uszkodzono pojazd SG.#BezpiecznaGranica pic.twitter.com/V2EmXylZjC — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) May 6, 2025

Напомним, миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.

Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com