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На границе с Беларусью нелегалы ранили польского пограничника

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  • 6.05.2025, 11:46
  • 2,812
На границе с Беларусью нелегалы ранили польского пограничника

Ведутся мероприятия по задержанию 8 человек.

За минувшие сутки, 5 мая, Польша зафиксировала более 80 попыток незаконного проникновения с белорусской территории, «ведутся мероприятия по задержанию 8 человек», сообщает пресс-служба польской Пограничной охраны.

«В сторону польских патрулей бросали камни, пострадал сотрудник пограничной службы. Его жизни ничто не угрожает. Поврежден служебный автомобиль погранслужбы», — говорится в сообщении.

Напомним, миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.

Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

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