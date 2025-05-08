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Новый Папа Римский впервые выступил с речью

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  • 8.05.2025, 21:10
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Новый Папа Римский впервые выступил с речью

Свое первое обращение Лев XIV начал со слов о мире.

Новоизбранный Папа Римский Лев XIV выступил с первым обращением, в котором призвал наводить мосты диалога для построения мира. Трансляция велась на канале Vatican News.

«Мир вам всем. Это первое приветствие воскресшего Христа, Доброго Пастыря. Я желаю, чтобы мир пришел в ваши семьи, во все народы и на всю землю. Безоружный, смиренный мир. Бог любит нас всех, это безусловно», — такими были первые слова понтифика, когда он вышел к толпе верующих, которые приветствовали его.

Понтифик призвал католиков «сплотившись, идти вперед — за Христом. Миру нужен его свет».

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