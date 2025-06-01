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В России обрушился второй за ночь железнодорожный мост

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  • 1.06.2025, 8:50
  • 6,942
В России обрушился второй за ночь железнодорожный мост

На этот раз в Курской области.

В Курской области РФ на 48-м км трассы Тросна — Калиновка обрушился железнодорожный мост, когда по нему ехал грузовой локомотив. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу под мостом. Загорелся тепловоз.

«По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги — всю бригаду доставили в больницу. Они находятся под присмотром медиков.

Автомобильная дорога, находящаяся под мостом, перекрыта, движение организовано в объезд.

Причина обрушения моста будет установлена. На месте работают все оперативные службы», сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

Официально причины произошедшего не названы.

Отметим, сегодня ночью в Брянской области РФ произошел обвал моста на пассажирский поезд, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек, еще более трех десятков получили травмы.

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