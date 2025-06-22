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Белый дом показал, как и где Трамп следил за ударами США по Ирану

  • 22.06.2025, 10:50
  • 1,876
Белый дом показал, как и где Трамп следил за ударами США по Ирану
Фото: The White House / Х.com

Рядом находились Рубио и Вэнс.

В то время как американские бомбардировщики атаковали ядерные объекты Ирана, в том числе в Фордо, Исфахане и Натанзе, президент США Дональд Трамп и члены его команды находились в Ситуационной комнате.

Об этом сообщили в Белом доме, публикуя 22 июня в сосцети Х серию снимков, которые были сделаны в момент атаки.

На фото, помимо Дональда Трампа присутствуют вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, глава Пентагона Пит Хегсет.

Фото: The White House / Х.com
Фото: The White House / Х.com
Фото: The White House / Х.com

Согласно открытым данным, Ситуационная комната — это комплекс из нескольких помещений Белого дома, расположенный на первом этаже западного крыла. Комната используется президентом США, а также его советниками, представителями армии и спецслужб с целью предупреждения или преодоления кризисных ситуаций для оперативного принятия решений по чрезвычайным вопросам внутри страны или за рубежом.

Фото: The White House / Х.com

В ночь на 22 июня Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные нанесли удары по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Впоследствии Трамп заявил, что были «полностью и окончательно уничтожены».

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