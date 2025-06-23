В японском СМИ опровергли освобождение преподавателя Наканиси Масатоси
- 23.06.2025, 16:11
Его перепутали с другим гражданином Японии.
Освобожденный в Беларуси гражданин Японии — не преподаватель-политзаключенный Наканиси Масатоси. Его перепутали с другим гражданином Японии, чье имя не назвали. Об этом пишет японское издание asahi.com, заметила «Гомельская Весна».
Гражданин Японии был освобожден 21 июня в числе других 14 политзаключенных режима Лукашенко. Это произошло во время визита в Беларусь спецпосланника США Кита Келлога. Тогда на свободу вышли шесть граждан Беларуси (в том числе Сергей Тихановский) и восемь граждан других стран.
Среди освобожденных был один японец. СМИ решили, что это один из двух преподавателей, которые работали в белорусских вузах и были обвинены в шпионаже.