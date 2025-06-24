Названа самая продаваемая марка автомобиля в Европе

Названа самая продаваемая марка автомобиля в Европе1
- 24.06.2025, 18:20
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В «десятке», в основном, модели европейских марок.
Самым продаваемым автомобилем в Европе второй месяц подряд стал французский хетчбек Renault Clio, сообщил «Автостат» со ссылкой на данные исследовательской компании Jato.
В мае 2025 года в ЕС реализовали 21 163 таких машины, что на 12% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Полный топ-10 самых продаваемых автомобилей в Европе в мае выглядит следующим образом:
Renault Clio (21 163 шт.; +12%);
Dacia Sandero (19 948 шт.; +3%);
Volkswagen T-Roc (18 420 шт.; -10%);
Peugeot 208 (16 485 шт.; +6%);
Volkswagen Golf (15 987 шт.; -18%);
Peugeot 2008 (15 712 шт.; -2%);
Volkswagen Tiguan (15 313 шт.; +16%);
Dacia Duster (15 215 шт.; +13%);
Toyota Yaris Cross (15 178 шт.; +8%);
Citroen C3 (14 510 шт.; -8%).