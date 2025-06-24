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Названа самая продаваемая марка автомобиля в Европе

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  • 24.06.2025, 18:20
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Названа самая продаваемая марка автомобиля в Европе

В «десятке», в основном, модели европейских марок.

Самым продаваемым автомобилем в Европе второй месяц подряд стал французский хетчбек Renault Clio, сообщил «Автостат» со ссылкой на данные исследовательской компании Jato.

В мае 2025 года в ЕС реализовали 21 163 таких машины, что на 12% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Полный топ-10 самых продаваемых автомобилей в Европе в мае выглядит следующим образом:

Renault Clio (21 163 шт.; +12%);

Dacia Sandero (19 948 шт.; +3%);

Volkswagen T-Roc (18 420 шт.; -10%);

Peugeot 208 (16 485 шт.; +6%);

Volkswagen Golf (15 987 шт.; -18%);

Peugeot 2008 (15 712 шт.; -2%);

Volkswagen Tiguan (15 313 шт.; +16%);

Dacia Duster (15 215 шт.; +13%);

Toyota Yaris Cross (15 178 шт.; +8%);

Citroen C3 (14 510 шт.; -8%).

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