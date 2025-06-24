Лукашенко и Путин провели телефонный разговор 2 24.06.2025, 22:38

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Что обсуждали.

Диктаторы России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор.

Лукашенко и Путин обсудили целый ряд тем. В частности, предстоящий саммит Евразийского экономического союза, а также белорусско-российскую «союзную» повестку — продолжение реализации совместных проектов и программ.

Диктаторы также обсудили региональную проблематику и международную обстановку, включая войну РФ в Украине и конфликт на Ближнем Востоке.

Пресс-служба Лукашенко также анонсировала визит Путина в Минск.

Позже о телефонном разговоре сообщил Кремль. В сообщении сказано, что в ходе разговора были рассмотрены вопросы подготовки к предстоящему в Минске заседанию Высшего евразийского экономического совета. Помимо этого, Путин и Лукашенко обсудили актуальную международную и региональную проблематику.

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