Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Лукашенко и Путин провели телефонный разговор2
- 24.06.2025, 22:38
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Что обсуждали.
Диктаторы России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор.
Лукашенко и Путин обсудили целый ряд тем. В частности, предстоящий саммит Евразийского экономического союза, а также белорусско-российскую «союзную» повестку — продолжение реализации совместных проектов и программ.
Диктаторы также обсудили региональную проблематику и международную обстановку, включая войну РФ в Украине и конфликт на Ближнем Востоке.
Пресс-служба Лукашенко также анонсировала визит Путина в Минск.
Позже о телефонном разговоре сообщил Кремль. В сообщении сказано, что в ходе разговора были рассмотрены вопросы подготовки к предстоящему в Минске заседанию Высшего евразийского экономического совета. Помимо этого, Путин и Лукашенко обсудили актуальную международную и региональную проблематику.