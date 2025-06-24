закрыть
24 июня 2025, вторник, 23:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

2
  • 24.06.2025, 22:38
  • 2,008
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Что обсуждали.

Диктаторы России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор.

Лукашенко и Путин обсудили целый ряд тем. В частности, предстоящий саммит Евразийского экономического союза, а также белорусско-российскую «союзную» повестку — продолжение реализации совместных проектов и программ.

Диктаторы также обсудили региональную проблематику и международную обстановку, включая войну РФ в Украине и конфликт на Ближнем Востоке.

Пресс-служба Лукашенко также анонсировала визит Путина в Минск.

Позже о телефонном разговоре сообщил Кремль. В сообщении сказано, что в ходе разговора были рассмотрены вопросы подготовки к предстоящему в Минске заседанию Высшего евразийского экономического совета. Помимо этого, Путин и Лукашенко обсудили актуальную международную и региональную проблематику.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко
Надеюсь, США не остановятся
Надеюсь, США не остановятся Наталья Радина