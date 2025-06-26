У африканского друга Лукашенко вспыхнули протесты 26.06.2025, 9:15

Фото: Reuters

Дошло до масштабных столкновений с полицией.

Шестнадцать человек погибли в ходе общенациональных антиправительственных протестов в Кении в среду, большинство из них были убиты полицией, заявил глава Amnesty Kenya Ирунгу Хоутон. Все произошло спустя год после кровавых демонстраций против налогового законопроекта, которые завершились штурмом парламента, пишет Reuters.

По данным местных СМИ и очевидца Reuters, тысячи кенийцев вышли на улицы 25 июня, чтобы почтить память жертв прошлогодних демонстраций, в ходе которых погибло более 60 человек. Для их разгона в столице страны Найроби полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Глава Amnesty Kenya Ирунгу Хоутон сообщил Reuters, что некоторые протестующие столкнулись с полицией, и уже подтверждено, что 16 человек погибли. Он добавил, что эти данные были проверены Всемирной организацией по наблюдению за соблюдением прав человека и Национальной комиссией Кении по правам человека (KNCHR).

«Большинство из них были убиты полицией», — сказал Хоутон, добавив, что по меньшей мере пять жертв были застрелены.

Ранее финансируемая правительством KNCHR сообщила, что по всей стране зарегистрировано восемь смертей, все — «предположительно от огнестрельных ранений».

«Сообщается о более чем 400 жертвах, среди которых демонстранты, сотрудники полиции и журналисты», — говорится в заявлении KNCHR, опубликованном в официальном аккаунте X.

Фото: Reuters

Надзорный орган отметил активное развертывание полиции и «заявления о чрезмерном применении силы, включая резиновые пули, боевые патроны и водометы, что привело к многочисленным травмам».

Представитель кенийской полиции Мучири Ньяга отказался комментировать заявления Amnesty Kenya или KNCHR.

Финансируемая государством организация «Независимый орган по надзору за деятельностью полиции» (IPOA) заявила, что во время протестов было арестовано не менее 61 человека.

Национальный поставщик электроэнергии Kenya Power сообщил, что один из его охранников был застрелен во время патрулирования у офиса компании в Найроби.

Ранее в кадрах, транслировавшихся кенийским каналом NTV, были замечены большие толпы, направлявшиеся в сторону резиденции президента, прежде чем этот канал и другой вещатель KTN были отключены от эфира за нарушение приказа прекратить прямую трансляцию демонстраций.

Оба канала возобновили вещание позднее в среду после того, как суд в Найроби приостановил действие постановления, выданного Управлением по коммуникациям Кении.

Столкновения с полицией

По данным NTV, отдельные столкновения произошли в портовом городе Момбаса, протесты также прошли в городах Китенгела, Кисии, Матуу и Ньери.

Хотя прошлогодние протесты утихли после того, как президент Уильям Руто отозвал предложенное повышение налогов, сохранилось общественное недовольство из-за чрезмерного применения силы службами безопасности. Кроме того, сейчас, в июне, после задержания полицией умер блогер.

Кровопролитие в Кении. Президент отозвал закон о налогах и пообещал начать общенациональный диалог

Шесть человек, включая трех полицейских, были обвинены в убийстве во вторник в связи с убийством 31-летнего блогера и учителя Альберта Ойванга. Все они не признали себя виновными.

Фото: Reuters

Смерть Ойванга стала поводом для протестов для кенийцев, которые все еще оплакивают погибших на прошлогодних демонстрациях, вину за которые возлагают на силы безопасности. Все это происходит на фоне десятков необъяснимых исчезновений людей.

«Мы боремся за права наших соотечественников, кенийцев и людей, погибших с 25 июня… мы хотим справедливости», — заявил агентству Reuters в Найроби протестующий Лумумба Хармони.

Напомним, Уильям Руто стал президентом Кении в 2022 году. При этом в 2010—2016 годах Международный уголовный суд в Гааге расследовал дело о насилии в ходе президентских выборов 2007, где политик был обвиняемым — еще как министр образования, науки и технологий этой страны.

В декабре 2023 года с Руто встречался Александр Лукашенко — сначала в Дубае, а потом и в Найроби. Политики решили «интенсифицировать двусторонние отношения». Лукашенко неоднократно приглашал Руто в Беларусь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com