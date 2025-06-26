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Белорусы временно остались без «Мак Бай»

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  • 26.06.2025, 20:22
  • 2,586
Белорусы временно остались без «Мак Бай»

Что произошло.

По всей Беларуси закрылись рестораны «Мак Бай».

В объявлении, которое заметили на дверях одной из точек, было указано, что объект не работает по техническим причинам и закрыт на неопределенный срок, сообщает Realt.

Оказалось, у сети проблемы с платежной системой, которые затронули каждый ресторан. Команда делает все возможное для скорейшего устранения неполадок.

«Наши рестораны не работали по всей стране, но сейчас открылась в тестовом режиме точка в Dana Mall. Надеемся, что в ближайшие 15 минут устраним проблему», – уточнили в офисе компании.

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