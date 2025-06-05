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Трамп и Маск вышли на публичную тропу войны

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  • 5.06.2025, 22:47
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Трамп и Маск вышли на публичную тропу войны

Президент США и бизнесмен обменялись острыми выпадами.

«Медовый месяц» американского лидера Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска, длившийся во время президентской гонки в США и в первое время после возвращения республиканца в Овальный кабинет, окончен. Теперь предприниматель может превратиться из сторонника Трампа в одного из его лютейших критиков.

В четверг президент и бизнесмен публично обменялись острыми выпадами в контексте недовольства Маска законопроектом Трампа о налогах и ассигнованиях.

Общаясь с представителями СМИ в Белом доме, американский лидер заявил, что он разочарован Маском и его критикой в адрес упомянутого законопроекта.

По словам Трампа, бизнесмен «знал лучше всех внутреннюю работу законопроекта», но потом у него «внезапно возникла проблема», когда он узнал о планах по сокращению льгот для электромобилей.

В ответ Маск опубликовал пост в соцсети X, в котором назвал «ложью» слова американского президента. Предприниматель утверждает, что ни разу не видел этот законопроект.

«И он был принят глубокой ночью так быстро, что почти никто в Конгрессе не успел его прочитать», – добавил бизнесмен.

Кроме того, Маск упрекнул Трампа в неблагодарности и заявил, что без его помощи республиканец не одержал бы победы на президентских выборах, а демократы контролировали бы Палату представителей.

Перетекание конфликта между Трампом и Маском в публичную плоскость негативно сказалось на акциях компании Tesla, которые начали падать после упомянутого обмена «любезностями».

Как известно, ранее Маск выступил с публичной критикой масштабного законопроекта о налогах и бюджетных ассигнованиях, продвигаемого администрацией Трампа, назвав его «отвратительной мерзостью «.

По мнению бизнесмена, законопроект может увеличить дефицит федерального бюджета до 2,5 трлн долларов и усилит долговую нагрузку на американских налогоплательщиков. Документ предполагает резкое увеличение военных расходов, усиление мер по депортации нелегальных мигрантов, а также сохранение налоговых льгот, введенных Трампом в 2017 году. Одновременно Белый дом предлагает поднять потолок госдолга США до $4 трлн.

Тем временем американские СМИ писали, что обострение позиции Маска связано с предлагаемой законопроектом отменой налоговых льгот для производителей электромобилей, включая Tesla.

Кроме того, предпринимателя возмутили следующие моменты:

– отказ администрации продлить его работу в Белом доме после завершения 130-дневного срока на общественных началах;

– отказ использовать систему Starlink в навигации гражданской авиации;

– отзыв кандидатуры миллиардера Джареда Айзекмана, союзника Маска, на пост главы NASA.

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