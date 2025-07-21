Глава Минтранса РФ расписался в бессилии остановить авиаколлапс в аэропортах 4 21.07.2025, 19:05

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Тысячи россиян застряли в аэропортах.

Министерство транспорта РФ, которое после смерти прежнего главы ведомства Романа Старовойта возглавил его заместитель Андрей Никитин, не в состоянии повлиять на ситуацию в российских аэропортах, в очередной раз столкнувшихся с массированными налетами дронов ВСУ.

Об этом заявил сам Никитин, в разговоре с журналистами заверивший, что Минтранс будет «пытаться что-то сделать» во взаимодействии с Минобороны РФ. По его мнению, аэропорты, которые в прошлые выходные пережили уже четвертый в этом году транспортный коллапс с массовыми задержками рейсов, «подстраиваются» под складывающиеся обстоятельства, помогая застревающим в авиагаванях пассажирам с питанием и отдыхом.

«Сейчас уже чуть получше, чем было в мае. Коллеги анализируют свою работу. И, я считаю, в общем-то динамика есть. Но в целом ни аэропорты, ни авиакомпании предсказать это [закрытие аэропортов из-за объявления плана «Ковер“] не могут», — сказал он и подчеркнул, что в приоритете — безопасность пассажиров.

С 19 по 21 июля на фоне усилившихся атак украинских беспилотников в аэропортах Москвы, по подсчетам «Ведомостей» и РБК, были задержаны и отменены в общей сложности более 1000 рейсов. Как напомнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), это уже четвертый с мая, с начала высокого турсезона, коллапс в аэропортах московского авиаузла. До этого массовые отмены и задержки рейсов имели место 6 мая, затем 10 июня и с 5–7 июля.

В общей сложности, по оценке аналитиков АТОР, из-за этих кризисов за три месяца пострадали по меньшей мере 200 тысяч пассажиров, или каждый десятый из всех, кто пользовался воздушным транспортом. А тех туристов, которым пришлось пережидать длительные задержки рейсов, — «на порядок больше», отметили в ассоциации.

Там уточнили, что за три месяца аэропорты Внуково, Жуковский и Шереметьево закрывались в условиях атак беспилотников почти по 20 раз каждый, а Домодедово — более 20 раз. В Калуге эта цифра превысила 25, в Саратове — 15. Больше 10 раз останавливали работу авиагаваней Санкт-Петербурга, Казани, Тамбова и Ярославля. Кроме того, план «Ковер» неоднократно вводили в аэропортах еще 28 российских городов.

Суммарная длительность закрытия каждого из московских аэропортов в мае–июле превысила сутки, подсчитали в АТОР. Дольше всего — более 60 часов — не работал Домодедово, более 45 часов — Внуково и свыше 30 часов — Шереметьево.

Тем временем в Росавиации заявили, что не рассматривают вопрос о компенсации убытков авиакомпаниям, которые в сумме, по оценкам экспертов, могут достигать 20 млрд рублей за сутки коллапса. По словам главы агентства Дмитрия Ядрова, эта тема сейчас не обсуждается. «Андрей Сергеевич [Никитин] направил соответствующие предложения по взаимодействию <…>. Предложения на следующей неделе можно обсудить, какие-то механизмы взаимодействия между ведомствами», — отметил он.

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