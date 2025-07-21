Третий коллапс в аэропортах России из-за БПЛА: что происходит 5 21.07.2025, 19:22

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Тысячи россиян оказались запертыми в воздушных гаванях.

Министр транспорта России Андрей Никитин, комментируя возникший на выходных коллапс в аэропортах РФ, сказал 21 июля, что ему понятны неудобства пассажиров авиакомпаний, но их безопасностью никто рисковать не будет.

«Мы же не можем прогнозировать, когда введут «Ковер» (режим ограничения приема и отправки самолетов в аэропортах. — Прим.) и насколько долго он будет. Это — задача военных», — отметил чиновник, слова которого привел ТАСС.

Тысячи пассажиров в ожидании

По данным официального представителя Росавиации Артема Кореняко, с 00:28 субботы, 19 июля, по 2:10 понедельника, 21 июля, ограничения работы аэропортов для обеспечения безопасности полетов вводились 23 раза. Они коснулись воздушных гаваней Калуги, Московского региона, Нижнего Новгорода и Ярославля.

Это отразилось на пассажирах в аэропортах в других частях РФ.

Например, с утра субботы, 19 июля, по утро понедельника, 21 июля, во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске и на Сахалине задержали 16 рейсов в Москву, вылета ждали более 3700 пассажиров, по сведениям Дальневосточной транспортной прокуратуры.

На утро понедельника в Благовещенске, Иркутске и Улан-Удэ задержали отправку шести рейсов в Москву, своих самолётов ждали 911 пассажиров, по информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Люди спят где придется

Массовые отмены вылетов продолжаются в аэропортах РФ, написала Baza утром 21 июля.

По ее данным на 10:30, только в «Шереметьево» отменили 75 рейсов, еще 140 были перенесены; во «Внуково» отменили и задержали 17 рейсов. Часть самолетов, которые должны были приземлиться в столичных воздушных гаванях, перенаправили в Санкт-Петербург.

Московские и питерские аэропорты работают в условиях высокой нагрузки, все службы там переведены на усиленный график, по оценке Baza.

Пассажиры, застрявшие в авиагаванях спят где придется. В том же «Шереметьево» свободных мест, чтобы расположиться, почти не осталось, а в бизнес-зал «Кандинский», обслуживающий пассажиров внутрироссийских рейсов, выстроилась длинная очередь, отметил телеграм-канал «Осторожно, новости».

Дельцы же решили воспользоваться проблемами, чтобы заработать. В аэропорту «Внуково» цена воды — 450 российских рублей.

Напомним, за последнее время это уже третий по счету коллапс в аэропортах России, возникший из-за попыток ВСУ ударить беспилотниками.

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