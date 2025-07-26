Два удара в цель: раскрыты детали атаки на ключевой завод РФ 2 26.07.2025, 12:54

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Дроны СБУ дважды поразили «Сигнал» в Ставрополе.

Дроны СБУ в ночь на 26 июля атаковали российский Ставрополь. Целью был радиозавод «Сигнал».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как сообщили источники РБК-Украина, этой ночью дальнобойные дроны Службы безопасности Украины поразили производственные мощности Ставропольского радиозавода «Сигнал».

По данным источников, один из ударов пришелся на корпус №2 (цех №5), где расположено дорогостоящее импортное оборудование. Речь идет о станках на базе числового программного управления.

Второе поражение зафиксировано в корпусе №1, где находится цех радиоэлектронных устройств №17.

Завод «Сигнал» - это один из крупнейших в России производителей радиоэлектроники. Это предприятие специализируется на производстве различных видов РЭБов, радиолокационной, радионавигационной аппаратуры, радиоаппаратуры дистанционного управления и работает на российский ВПК.

Известно, что завод «Сигнал» находится под международными санкциями.

Напомним, утром 26 июля россияне в соцсетях пожаловались на атаку дронов на Ставрополь. Там раздавались взрывы, а росСМИ и местные власти заявляли о «прилетах» на территории промышленных объектов.

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