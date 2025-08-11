Минчанин на Lexus, загадочно пропавший под Логойском, рассказал, что с ним произошло 9 11.08.2025, 10:40

4,398

Он очнулся в лесу, ничего не помнил и поехал на заправку звонить жене.

В пятницу, 8 августа, нашелся Кирилл Шаблинский, который четыре дня был в розыске как пропавший без вести. Руководитель поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергей Ковган рассказал изданию Kraj.by, что история исчезновения минчанина «достаточно странная».

По словам главы «Ангелов», 8 августа Кирилл приехал на автозаправочную станцию и там попросил телефон, чтобы позвонить своей жене.

— К этому времени были установлены свидетели, которые видели минчанина неподалеку в лесу. Активными поисками в ходе оперативно-разыскных мероприятий занимались сотрудники милиции, которые отслеживали записи камер видеонаблюдения. Я думаю, что они бы сами нашли Шаблинского рано или поздно. Когда он с автозаправки позвонил жене и попросил ее приехать, то вместе с супругой на АЗС практически одновременно приехали и милиционеры.

По словам Сергея Ковгана, Кирилл Шаблинский немногословен в пояснениях, где он все это время находился. Говорит, что очнулся в лесу, ничего не помнил и поехал на автозаправочную станцию.

Мужчина пропал после визита к матери в Логойском районе вечером 4 августа. После этого его Lexus зафиксировали камеры в Плещеницах. На связь мужчина не выходил.

