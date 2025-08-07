«За девять лет брака с ним такого не случалось» 7.08.2025, 10:47

Минчанин на Lexus загадочно пропал под Логойском.

Минчанин Кирилл Шаблинский после визита к матери пропал в Логойском районе вместе с машиной. Он перестал выходить на связь вечером 4 августа, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Последний раз его Lexus зафиксировали камеры в Плещеницах, пишет Kraj.by.

46-летний житель Минска Кирилл Шаблинский пропал вечером 4 августа после визита к матери в агрогородке Драчково Смолевичского района. Он направлялся домой на своем Lexus и около 21.00 сообщил жене, что собирается заехать к заказчику. После этого связь с ним оборвалась, а телефон до сих пор не включался. Около 30 волонтеров в течение ночи с 5 на 6 августа прочесывали Плещеницы — именно в этом городском поселке камеры последний раз зафиксировали автомобиль Шаблинского.

Несмотря на масштабные поиски, которые продолжались до четырех утра, ни сам мужчина, ни его автомобиль обнаружены не были. Командир ПСО «Ангел» Сергей Ковган рассказал, что у Кирилла не было в машине встроенного навигатора, вероятно, он ориентировался по телефону. Почему он оказался в Плещеницах — неясно: там у него нет ни родственников, ни знакомых. Минчанин ранее никогда не пропадал и не был замечен в проблемах с алкоголем.

— Со слов заявительницы, ничего подобного с ее мужем не случалось на протяжении девяти лет брака, — рассказал Ковган.

Дело передано милиции. Всех, кто располагает информацией о мужчине или его автомобиле, просят обратиться в ПСО «Ангел» или в милицию.

