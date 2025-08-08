закрыть
Загадочно пропавший под Логойском минчанин на Lexus найден

  • 8.08.2025, 16:14
С ним все в порядке.

Пропавший под Логойском 46-летний Кирилл Шаблинский найден. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники уголовного розыска Советского РУВД Минска во время поисков установили место нахождения мужчины. С ним все в порядке.

Мужчина пропал вместе с машиной после визита к матери в Логойском районе вечером 4 августа. После этого его Lexus зафиксировали камеры в Плещеницах. На связь мужчина не выходил.

