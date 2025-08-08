Загадочно пропавший под Логойском минчанин на Lexus найден 14 8.08.2025, 16:14

4,902

Иллюстративное фото

С ним все в порядке.

Пропавший под Логойском 46-летний Кирилл Шаблинский найден. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники уголовного розыска Советского РУВД Минска во время поисков установили место нахождения мужчины. С ним все в порядке.

Мужчина пропал вместе с машиной после визита к матери в Логойском районе вечером 4 августа. После этого его Lexus зафиксировали камеры в Плещеницах. На связь мужчина не выходил.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com