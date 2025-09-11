США уточнили информацию о санкционных послаблениях для «Белавиа»
- 11.09.2025, 18:12
- 1,134
Вашингтон разрешили авиаперевозчику Беларуси обслуживание и закупку комплектующих для Boeing.
Национальный авиаперевозчик Беларуси «Белавиа» в результате смягчения санкций со стороны США сможет обслуживать свои самолеты Boeing и закупать для них комплектующие, сообщили Reuters в американском посольстве в Литве.
Вашингтон объявил о снятии санкций с «Белавиа» на фоне решения режима Лукашенко освободить 52 политзаключенных. Среди помилованных — 14 иностранцев, в том числе граждане Литвы, Латвии, Польши, Германии, Франции и Великобритании. Также освобождены белорусский оппозиционер, бывший кандидат в президенты Николай Статкевич и философ Владимир Мацкевич.
Западные страны начали ужесточать санкции против режима Лукашенко после протестов, связанных с итогами президентских «выборов» в 2020-м. В 2021 году ограничительные меры против «Белавиа» ввел Евросоюз, в 2023-м — США. Минск пытался оспорить ограничения, но безуспешно.
Как писала польская газета Rzeczpospolita, смягчение санкций было условием Лукашенко для освобождения заключенных. Перед объявлением о помиловании осужденных в Минск прибыл спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джон Коул. Он передал Лукашенко письмо от Трампа.
Как заявил Коул после встречи с Лукашенко, Вашингтон также хочет вернуть в Минск свое посольство. Конкретных дат он не назвал. Госдеп приостановил работу американского посольства в Беларуси после начала войны России в Украине.