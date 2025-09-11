США сняли санкции с «Белавиа» 7 11.09.2025, 14:24

5,774

Фото: Charter97.org

Взамен режим Лукашенко освободил 52 политзаключенных.

США сняли санкции с авиакомпании «Белавиа». Об этом во время встречи с Лукашенко сообщил заместитель спецпредставителя президента США Дональда Трампа Джон Коул.

«Хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с «Белавиа». Это официально. У меня была встреча с Президентом Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек. Это решение было принято», — заявил Коул.

Как стало известно позже, режим Лукашенко освободил 52 политзаключенных. Они находятся в Литве.

