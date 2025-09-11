закрыть
11 сентября 2025, четверг, 14:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США сняли санкции с «Белавиа»

7
  • 11.09.2025, 14:24
  • 5,774
США сняли санкции с «Белавиа»
Фото: Charter97.org

Взамен режим Лукашенко освободил 52 политзаключенных.

США сняли санкции с авиакомпании «Белавиа». Об этом во время встречи с Лукашенко сообщил заместитель спецпредставителя президента США Дональда Трампа Джон Коул.

«Хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с «Белавиа». Это официально. У меня была встреча с Президентом Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек. Это решение было принято», — заявил Коул.

Как стало известно позже, режим Лукашенко освободил 52 политзаключенных. Они находятся в Литве.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох