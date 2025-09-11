закрыть
11 сентября 2025, четверг, 21:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Евгений Вильский: Статкевич сказал, что плевать хотел «на вашего колхозного лидера»

3
  • 11.09.2025, 21:14
  • 4,002
Евгений Вильский: Статкевич сказал, что плевать хотел «на вашего колхозного лидера»

Лидер белорусской оппозиции заявил, что Лукашенко не решает его судьбу.

Освобожденные 11 сентября политзаключенные, а также соратник политика Евгений Вильский рассказали «Зеркалу» подробности о Николае Статкевиче. Напомним, он отказался выезжать в Литву и вернулся в Беларусь.

Соратник Статкевича по партии Евгений Вильский пытался уговорить политика перейти на литовскую сторону, однако Статкевич, по его словам, был непреклонен и заявил, что сам будет решать свою судьбу.

— Было несколько попыток его уговорить: и американские дипломаты, и жена, и еще какая-то женщина. Мне дали пять минут, это была последняя попытка. Завели туда, это происходило в Беларуси, на погранпереходе. Он отказался. Он считает, что Лукашенко не решает его судьбу. Он будет находиться там, где хочет, и плевать он хотел «на вашего колхозного лидера». Он хочет находиться в Беларуси, — передал слова Статкевича его соратник.

После того как стало окончательно ясно, что Николай Статкевич не изменит своего решения, его увезли в неизвестном направлении. По словам Вильского, это делали люди в масках, которые все время находились рядом.

— Они стояли рядом, в трех метрах. Никто ему ничего не сообщал, куда повезут или что. Закончилось время, и мы пошли, его повели в другую сторону. Все, — рассказал Евгений Вильский.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох