Евгений Вильский: Статкевич сказал, что плевать хотел «на вашего колхозного лидера» 3 11.09.2025, 21:14

4,002

Лидер белорусской оппозиции заявил, что Лукашенко не решает его судьбу.

Освобожденные 11 сентября политзаключенные, а также соратник политика Евгений Вильский рассказали «Зеркалу» подробности о Николае Статкевиче. Напомним, он отказался выезжать в Литву и вернулся в Беларусь.

Соратник Статкевича по партии Евгений Вильский пытался уговорить политика перейти на литовскую сторону, однако Статкевич, по его словам, был непреклонен и заявил, что сам будет решать свою судьбу.

— Было несколько попыток его уговорить: и американские дипломаты, и жена, и еще какая-то женщина. Мне дали пять минут, это была последняя попытка. Завели туда, это происходило в Беларуси, на погранпереходе. Он отказался. Он считает, что Лукашенко не решает его судьбу. Он будет находиться там, где хочет, и плевать он хотел «на вашего колхозного лидера». Он хочет находиться в Беларуси, — передал слова Статкевича его соратник.

После того как стало окончательно ясно, что Николай Статкевич не изменит своего решения, его увезли в неизвестном направлении. По словам Вильского, это делали люди в масках, которые все время находились рядом.

— Они стояли рядом, в трех метрах. Никто ему ничего не сообщал, куда повезут или что. Закончилось время, и мы пошли, его повели в другую сторону. Все, — рассказал Евгений Вильский.

