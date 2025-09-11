Евгений Вильский: Статкевич сказал, что плевать хотел «на вашего колхозного лидера»3
- 11.09.2025, 21:14
- 4,002
Лидер белорусской оппозиции заявил, что Лукашенко не решает его судьбу.
Освобожденные 11 сентября политзаключенные, а также соратник политика Евгений Вильский рассказали «Зеркалу» подробности о Николае Статкевиче. Напомним, он отказался выезжать в Литву и вернулся в Беларусь.
Соратник Статкевича по партии Евгений Вильский пытался уговорить политика перейти на литовскую сторону, однако Статкевич, по его словам, был непреклонен и заявил, что сам будет решать свою судьбу.
— Было несколько попыток его уговорить: и американские дипломаты, и жена, и еще какая-то женщина. Мне дали пять минут, это была последняя попытка. Завели туда, это происходило в Беларуси, на погранпереходе. Он отказался. Он считает, что Лукашенко не решает его судьбу. Он будет находиться там, где хочет, и плевать он хотел «на вашего колхозного лидера». Он хочет находиться в Беларуси, — передал слова Статкевича его соратник.
После того как стало окончательно ясно, что Николай Статкевич не изменит своего решения, его увезли в неизвестном направлении. По словам Вильского, это делали люди в масках, которые все время находились рядом.
— Они стояли рядом, в трех метрах. Никто ему ничего не сообщал, куда повезут или что. Закончилось время, и мы пошли, его повели в другую сторону. Все, — рассказал Евгений Вильский.