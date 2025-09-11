Николай Статкевич: Я еще повоюю!2
Лидеру оппозиции пришлось ногой выбить дверь автобуса, чтобы остаться в Беларуси.
Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич после освобождения заявил, что еще повоюет с режимом Лукашенко. Об этом рассказала одна из освобожденных политзаключенных, передает «Солидарность».
«Он сказал: «Я еще повоюю!», — рассказала одна из политзаключенных, которая ехала рядом со Статкевичем в автобусе.
«А потом выбил двери автобуса и вышел на белорусскую сторону», — добавил другой мужчина.
Вместе со Статкевичем сначала вышел еще один политзаключенный, но он потом вернулся.
Статкевич же после долгого ожидания в нейтральной полосе вернулся на белорусский пункт пропуска. С тех пор о нем ничего не известно.
Николаю Статкевичу 69 лет. Он находится в оппозиции с 1990-х годов. Он был кандидатом в президенты на выборах 2010 года, а после них получил шесть лет колонии по делу об организации протестов. Статкевич отказался писать прошение о помиловании, но Лукашенко досрочно освободил его в 2015 году. В мае 2020 года, незадолго до президентских выборов в Беларуси, Статкевича задержали в Минске. В декабре 2021 года его приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в организации «массовых беспорядков».