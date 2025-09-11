«Статкевич выбил дверь и вернулся назад к белорусской стороне» 5 11.09.2025, 20:43

Экс-политзаключенные рассказали, как лидер белорусской оппозиции отказался от депортации в Литву.

Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич отказался покидать Беларусь.

Политик в тюремной робе сначала находился в нейтральной зоне между Беларусью и Литвой, после чего вернулся на Родину.

«Статкевич выбил дверь и вернулся назад к белорусской стороне», — рассказали экс-политзаключенные журналистам.

Соратник политика Евгений Вильский сумел поговорить с ним на литовско-белорусской границе и рассказал сайту Charter97.org о короткой встрече.

«Я — человек чести. Сам распоряжаюсь своей жизнью. Кто такой Лукашенко, чтобы решать, где мне жить? Беларусь — моя страна, и я остаюсь здесь», — заявил Николай Статкевич в разговоре с соратником.

По словам Евгения Вильского, лидер белорусской оппозиции выглядел очень исхудавшим, но бодрым и ресурсным.

