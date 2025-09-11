«Я хочу домой»1
- 11.09.2025, 22:15
Что говорят освобожденные политзаключенные, которых власти выслали в Литву.
После встречи Лукашенко с представителем Дональда Трампа Джоном Коулом11 сентября стало известно, что в Беларуси освободили 52 заключенных, из которых 38 — граждане нашей страны. Всех освобожденных отправили в Литву, кроме Николая Статкевича, который наотрез отказался уезжать. После прибытия бывших узников в Вильнюс журналистам, в том числе «Зеркала», удалось пообщаться с некоторыми освобожденными. Вот их первые публичные слова после долгого молчания.
Основатель еженедельника «Рэгіянальная газета» Александр Манцевич отметил, что «усе гісторыі маюць добры канец, калі пра гэта думаеш і гэтага хочаш».
«Было нечакана. Ну нейкія там у паветры былі чаканні такія, але канкрэтна пра мяне… Я хацеў дадому. Я хацеў дамоў, дом у мяне ў Беларусі — мяне прывезлі сюды. Прымайце», — сказал он.
Активист из Березино Павел Виноградов рассказал, что «добрый человек меня сегодня приютит, а там дальше посмотрим».
«Ну, я думаю, что она (женщина, предложившая кров. — Прим. ред.) настолько добрая, что приютит меня еще и завтра, но у меня есть жена, — отметил он, сообщив, что уже говорил с супругой. — Света в слезах, малой меня помнит плохо, но дела у него нормально. У меня, слава богу, тоже дела нормально. И скоро, я думаю, мы с ними увидимся — вот свидание должно было быть в субботу, сын должен был приехать. Меня должны были закрыть перед этим в изолятор, потому что они не хотели, чтобы я туда попал. Увидимся где-нибудь здесь на просторах Евросоюза».
Пенсионерка Галина Дербыш рассказала, что еще во время пребывания колонии ей сделали паспорт — предыдущий, с ее слов, при обыске забрал КГБ:
«Тут сделали новый паспорт — и даже КГБ забрало этот новый паспорт. Это нонсенс. Я не знаю… Забрали все документы, все забрали. У меня были заметки по делу, там — я хотела дальше обращаться. Они все забрали — где дело фабриковалось, у меня все было помечено. Ничего нет».
Женщина рассказала, что первым делом хочет вымыться и смыть «бруд турэмны», выспаться. Она отметила, что 10 декабря было бы ровно 5 лет ее нахождения в заключении.
Активист Дмитрий Дашкевич говорил о семье и возвращении в Беларусь:
«Я вельмі люблю сваю сям’ю. Дзеля іх я ўсё гэта вытрымаў, дзеля іх я вярнуўся. І, канешне, ў мяне вельмі такія супярэчлівыя пачуцці — што ёсць воля, няма сям'і. Калі ім не дазволяць вярнуцца да мяне, уз’яднацца — я паеду ў Беларусь назад».
О желании быть дома говорила сквозь слезы и гомельская журналистка Лариса Щирякова:
«Я хачу дамоў. Я думаю, што гэта вельмі жорстка, што я рэальна адбыла ўвесь тэрмін — тры гады, а цяпер мяне яшчэ выслалі. А ў мяне тут нічога няма — ні дома, ні родных… [Жаночая] калонія на [вуліцы] Антошкіна знаходзіцца ў Гомелі. І варта проста было адчыніць браму, мяне выпусціць, і я праз паўгадзіны была б дома. Калі я сядзела, памерла мая маці, і ў мяне не было [магчымасці развітацца]…»
У некоторых высланных политзаключенных до конца срока оставалось меньше года. Для высылки из страны их подняли в шесть утра.