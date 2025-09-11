«Я хочу домой» 1 11.09.2025, 22:15

1,376

Что говорят освобожденные политзаключенные, которых власти выслали в Литву.

После встречи Лукашенко с представителем Дональда Трампа Джоном Коулом11 сентября стало известно, что в Беларуси освободили 52 заключенных, из которых 38 — граждане нашей страны. Всех освобожденных отправили в Литву, кроме Николая Статкевича, который наотрез отказался уезжать. После прибытия бывших узников в Вильнюс журналистам, в том числе «Зеркала», удалось пообщаться с некоторыми освобожденными. Вот их первые публичные слова после долгого молчания.

Основатель еженедельника «Рэгіянальная газета» Александр Манцевич отметил, что «усе гісторыі маюць добры канец, калі пра гэта думаеш і гэтага хочаш».

Освобожденный политзаключенный Александр Манцевич, Вильнюс, Литва, 11 сентября 2025 года. Фото: «Белсат»

«Было нечакана. Ну нейкія там у паветры былі чаканні такія, але канкрэтна пра мяне… Я хацеў дадому. Я хацеў дамоў, дом у мяне ў Беларусі — мяне прывезлі сюды. Прымайце», — сказал он.

Активист из Березино Павел Виноградов рассказал, что «добрый человек меня сегодня приютит, а там дальше посмотрим».

Освобожденный политзаключенный Павел Виноградов, Вильнюс, Литва, 11 сентября 2025 года. Скриншот видео «Зеркала»

«Ну, я думаю, что она (женщина, предложившая кров. — Прим. ред.) настолько добрая, что приютит меня еще и завтра, но у меня есть жена, — отметил он, сообщив, что уже говорил с супругой. — Света в слезах, малой меня помнит плохо, но дела у него нормально. У меня, слава богу, тоже дела нормально. И скоро, я думаю, мы с ними увидимся — вот свидание должно было быть в субботу, сын должен был приехать. Меня должны были закрыть перед этим в изолятор, потому что они не хотели, чтобы я туда попал. Увидимся где-нибудь здесь на просторах Евросоюза».

Освобожденная политзаключенная Галина Дербыш, Вильнюс, Литва, 11 сентября 2025 года. Скриншот видео «Зеркала»

Пенсионерка Галина Дербыш рассказала, что еще во время пребывания колонии ей сделали паспорт — предыдущий, с ее слов, при обыске забрал КГБ:

«Тут сделали новый паспорт — и даже КГБ забрало этот новый паспорт. Это нонсенс. Я не знаю… Забрали все документы, все забрали. У меня были заметки по делу, там — я хотела дальше обращаться. Они все забрали — где дело фабриковалось, у меня все было помечено. Ничего нет».

Женщина рассказала, что первым делом хочет вымыться и смыть «бруд турэмны», выспаться. Она отметила, что 10 декабря было бы ровно 5 лет ее нахождения в заключении.

Освобожденный политзаключенный Дмитрий Дашкевич, Вильнюс, Литва, 11 сентября 2025 года. Скриншот видео «Радыё Свабода»

Активист Дмитрий Дашкевич говорил о семье и возвращении в Беларусь:

«Я вельмі люблю сваю сям’ю. Дзеля іх я ўсё гэта вытрымаў, дзеля іх я вярнуўся. І, канешне, ў мяне вельмі такія супярэчлівыя пачуцці — што ёсць воля, няма сям'і. Калі ім не дазволяць вярнуцца да мяне, уз’яднацца — я паеду ў Беларусь назад».

Освобожденная политзаключенная журналистка Лариса Щирякова, Вильнюс, Литва, 11 сентября 2025 года. Скриншот видео «Зеркала»

О желании быть дома говорила сквозь слезы и гомельская журналистка Лариса Щирякова:

«Я хачу дамоў. Я думаю, што гэта вельмі жорстка, што я рэальна адбыла ўвесь тэрмін — тры гады, а цяпер мяне яшчэ выслалі. А ў мяне тут нічога няма — ні дома, ні родных… [Жаночая] калонія на [вуліцы] Антошкіна знаходзіцца ў Гомелі. І варта проста было адчыніць браму, мяне выпусціць, і я праз паўгадзіны была б дома. Калі я сядзела, памерла мая маці, і ў мяне не было [магчымасці развітацца]…»

У некоторых высланных политзаключенных до конца срока оставалось меньше года. Для высылки из страны их подняли в шесть утра.

