Чем опасны учения «Запад-2025»?

Можно ли связать атаку российских дронов на Польшу с учениями «Запад-2025», которые проходят в Беларуси? Такой вопрос сайт Charter97.org задал координатору гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрию Бондаренко:

— Безусловно. Как многие эксперты отмечали, во время войны «учений» не бывает. Любая концентрация российских и белорусских войск уже влияет на ситуацию. Украина вынуждена перебрасывать силы на северное направление.

Одновременно ведется гибридная война: звучат угрозы удара по Сувалкскому коридору. Вчера Польша закрыла границу с Беларусью, в том числе железнодорожное сообщение. Видимо, польская разведка располагала информацией о готовящихся действиях России.

Сегодня очевидно, что такое решение Варшавы имело основания. Россия повышает уровень предвоенных действий. Массированное вторжение летательных аппаратов на территорию страны НАТО — это уже агрессия. Путин повышает ставки, используя концентрацию войск в Беларуси под видом учений. Напомню, в 2021 году были учения «Запад-2021», а в феврале 2022-го началось вторжение в Украину. Тогда российские войска «частично оставались, частично уходили», и именно это стало подготовкой войны.

Ситуация сегодня очень похожа: Россия снова предпринимает агрессивные действия не только против Украины, но уже и против Польши — с территории Беларуси.

