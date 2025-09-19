Фон дер Ляйен после провокации против Эстонии призывает одобрить новые санкции против РФ 19.09.2025, 19:13

«С усилением угроз будет усиливаться и наше давление».

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку Эстонии после того, как российские истребители нарушили ее воздушное пространство.

Как сообщает «Европейская правда», об этом она написала на Х.

Фон дер Ляйен сказала, что Европа поддерживает Эстонию в связи с последним нарушением Россией ее воздушного пространства.

«Мы будем решительно реагировать на каждую провокацию, одновременно инвестируя в укрепление восточного фланга. С усилением угроз будет усиливаться и наше давление», – добавила она.

Также глава Еврокомиссии призвала лидеров ЕС «быстро одобрить наш 19-й пакет санкций», который был представлен ранее в пятницу.

В пятницу три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут.

После этого эстонское Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного России и выразило ему протест.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас сказала, что нарушение воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами является «чрезвычайно опасной провокацией».

В НАТО сказали, что отреагировали на провокацию России и перехватили ее истребители.

