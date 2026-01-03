Госдеп США: Новая эра для Венесуэлы — тиран повержен 3.01.2026, 14:31

1,008

Мадуро предстанет перед правосудием.

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау прокомментировал захват правителя Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными.

«Новая эра для Венесуэлы! Тиран повержен. Теперь он наконец-то предстанет перед правосудием за свои преступления», — написал он в соцсети X.

A new dawn for Venezuela! 🙏 The tyrant is gone. He will now—finally—face justice for his crimes. 🇺🇸🇻🇪 pic.twitter.com/oNhW6b9soh — Christopher Landau (@DeputySecState) January 3, 2026

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели громкие взрывы, над столицей Венесуэлы заметили самолеты и столбы дыма, сообщалось о частичном обесточивании города.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении авиаударов по целям в Венесуэле, в том числе по военным объектам, сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на американских чиновников.

Трамп подтвердил проведение военной операции против Венесуэлы и заявил, что Мадуро вместе с женой захватили и вывезли из страны. По его словам, операция была осуществлена совместно с американскими правоохранительными органами.

