закрыть
3 января 2026, суббота, 14:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Госдеп США: Новая эра для Венесуэлы — тиран повержен

  • 3.01.2026, 14:31
  • 1,008
Госдеп США: Новая эра для Венесуэлы — тиран повержен

Мадуро предстанет перед правосудием.

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау прокомментировал захват правителя Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными.

«Новая эра для Венесуэлы! Тиран повержен. Теперь он наконец-то предстанет перед правосудием за свои преступления», — написал он в соцсети X.

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели громкие взрывы, над столицей Венесуэлы заметили самолеты и столбы дыма, сообщалось о частичном обесточивании города.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении авиаударов по целям в Венесуэле, в том числе по военным объектам, сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на американских чиновников.

Трамп подтвердил проведение военной операции против Венесуэлы и заявил, что Мадуро вместе с женой захватили и вывезли из страны. По его словам, операция была осуществлена совместно с американскими правоохранительными органами.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский
Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип