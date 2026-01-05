CNN: Мар-а-Лаго превратился в штаб военных решений Трампа 2 5.01.2026, 16:59

2,356

Приказы о спецоперациях отдаются прямо из частного клуба во Флориде.

Резиденция Мар-а-Лаго во Флориде превратилась для президента США Дональда Трампа в привычное место принятия ключевых решений в сфере национальной безопасности и проведения секретных военных операций, пишет CNN (перевод — сайт Charter97.org.

В минувшие выходные, спустя несколько часов после заявления о том, что венесуэльский лидер Николас Мадуро находится под контролем США и Вашингтон фактически берет управление страной на себя, Трамп появился на террасе в Палм-Бич под аплодисменты гостей. При этом приказ о проведении операции был отдан всего в нескольких десятках метров от ужинающих членов клуба.

За последние годы Мар-а-Лаго неоднократно становился неофициальным штабом Белого дома. Именно здесь, в специально оборудованных помещениях с защищенными каналами связи, президент наблюдал за ходом операции по захвату Мадуро, следя за происходящим в режиме реального времени на экранах вместе с генералами и советниками.

По данным источников, для таких операций в особняке разворачиваются закрытые зоны с зашторенными окнами, защищенным интернетом и специальной связью. При этом обычная жизнь элитного клуба продолжается: гости приезжают на теннис, ужины и гольф, зачастую не подозревая, что рядом принимаются решения глобального масштаба.

Ранее из Мар-а-Лаго Трамп санкционировал ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани, удары по Сирии в 2017 году, а также недавние атаки на позиции хуситов в Йемене и предполагаемые лагеря ИГИЛ в Африке. За последние месяцы президент находился здесь и во время запуска крылатых ракет «Томагавк» и начала новых военных кампаний.

Несмотря на усиленные меры безопасности — от снайперов и кинологов до патрулирующих катеров, — использование частного клуба для управления военными операциями продолжает вызывать обеспокоенность у представителей спецслужб.

Тем не менее для Трампа Мар-а-Лаго остается местом, где он совмещает отдых, публичное внимание и принятие решений, напрямую влияющих на международную безопасность.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com