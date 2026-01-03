Трамп: Мадуро находится на американском военном корабле
Венесуэльского диктатора и его жену доставляют в Нью-Йорк.
Президент Дональд Трамп заявил, что диктатор Венесуэлы Николас Мадуро и его жена находятся на борту корабля USS Iwo Jima и направляются в Нью-Йорк, сообщает CNN.
«Да, Iwo Jima, они на корабле», — сказал Трамп в телефонном интервью Fox News в субботу утром. — «Они будут направляться в Нью-Йорк. Их вывезли на вертолётах, и они летели на вертолёте — уверен, им это понравилось. Но они убили много людей, помните об этом».
Отвечая на вопрос о вариантах выхода из ситуации, которые он предложил Мадуро, Трамп сказал: «Ну, по сути, я сказал: вы должны сдаться. Вы должны капитулировать».
Он сообщил Fox, что разговаривал с Мадуро неделю назад.
«Это был очень важный символ, и мы — у меня были обсуждения. Я действительно говорил с ним лично, но я сказал: вы должны сдаться. Вы должны капитулировать», — сказал Трамп.