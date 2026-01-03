закрыть
Трамп: Мадуро находится на американском военном корабле

  • 3.01.2026, 18:12
  • 1,244
Трамп: Мадуро находится на американском военном корабле

Венесуэльского диктатора и его жену доставляют в Нью-Йорк.

Президент Дональд Трамп заявил, что диктатор Венесуэлы Николас Мадуро и его жена находятся на борту корабля USS Iwo Jima и направляются в Нью-Йорк, сообщает CNN.

«Да, Iwo Jima, они на корабле», — сказал Трамп в телефонном интервью Fox News в субботу утром. — «Они будут направляться в Нью-Йорк. Их вывезли на вертолётах, и они летели на вертолёте — уверен, им это понравилось. Но они убили много людей, помните об этом».

Отвечая на вопрос о вариантах выхода из ситуации, которые он предложил Мадуро, Трамп сказал: «Ну, по сути, я сказал: вы должны сдаться. Вы должны капитулировать».

Он сообщил Fox, что разговаривал с Мадуро неделю назад.

«Это был очень важный символ, и мы — у меня были обсуждения. Я действительно говорил с ним лично, но я сказал: вы должны сдаться. Вы должны капитулировать», — сказал Трамп.

