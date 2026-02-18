ТЭЦ в Белгороде накрыла серия ударов 4 18.02.2026, 23:55

Россияне потрясены увиденным.

Силы обороны Украины, видимо, нанесли новые ответные удары по энергетическим объектам врага в российском Белгороде. В среду вечером в соцсетях публикуются видео, в которых россияне выражают потрясение серией прилетов по местной ТЭЦ. Судя по большому количеству ненормативной лексики в этих роликах и огненным вспышкам над упомянутым объектом, атака была успешной, пишет «Диалог».

В соцсетях активно пишут, что после прилетов в городе начали пропадать электричество, отопление и водоснабжение. Также наблюдаются перебои в работе интернета.

«Громкие звуки и вспышки слышали и видели белгородцы только что.

На севере города пропадает отопление, а в центре города — и отопление, и вода.

В центре нет интернета от Ростелеком. Об отключении света сообщают жители Дубового, Майского, Шагаровки, Разумного и частично Харгоры», — сообщают в местных пабликах.

Там также пишут об «электрической дуге», которая образовалась после одного из ударов. По предварительной информации, под удар попала электроподстанция «Донец», расположенная на территории Белгородской ТЭЦ. Помимо этого, сообщается об атаке на электроподстанцию «Белгород», в результате чего произошло отключение электричества в Белгородском округе.

Позже местные власти подтвердили атаку и сообщили о больших повреждениях объектов энергетики. По словам белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, «есть частичная потеря электроэнергии и тепла».

В Генштабе ВСУ пока не комментировали информацию о новых ударах по вражеским целям на территории Белгородской области.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com