закрыть
25 февраля 2026, среда, 23:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Матч КХЛ в Сочи отменили из-за угрозы атаки БПЛА

1
  • 23.02.2026, 23:05
  • 3,438
Матч КХЛ в Сочи отменили из-за угрозы атаки БПЛА

Команды успели провести один период.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и московским ЦСКА прервали после первого периода в связи с повторным объявлением на территории Сириуса и Сочи режима атаки БПЛА, сообщила пресс-служба КХЛ.

Встречу решили не доигрывать в понедельник, решение по ней лига сообщит позднее.

Матч должен был начаться в 17:00 мск, но начался в 18:15 по Минску из-за авиационной опасности. Счет в игре после первого периода был 0:0. Как пишет «РИА Новости», диктор по стадиону попросил всех незамедлительно проследовать в укрытие.

В 18:38 по Минску Росавиация в четвертый раз за день сообщила о приостановке приема и отправлении самолетов в аэропорту Сочи.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип