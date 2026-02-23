Матч КХЛ в Сочи отменили из-за угрозы атаки БПЛА 1 23.02.2026, 23:05

Команды успели провести один период.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и московским ЦСКА прервали после первого периода в связи с повторным объявлением на территории Сириуса и Сочи режима атаки БПЛА, сообщила пресс-служба КХЛ.

Встречу решили не доигрывать в понедельник, решение по ней лига сообщит позднее.

Матч должен был начаться в 17:00 мск, но начался в 18:15 по Минску из-за авиационной опасности. Счет в игре после первого периода был 0:0. Как пишет «РИА Новости», диктор по стадиону попросил всех незамедлительно проследовать в укрытие.

В 18:38 по Минску Росавиация в четвертый раз за день сообщила о приостановке приема и отправлении самолетов в аэропорту Сочи.

