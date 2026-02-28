В Тегеране горит правительственный комплекс 28.02.2026, 10:44

1,762

Над зданиями после ударов Израиля поднимается дым.

Утром 28 февраля Израиль атаковал Иран: в Тегеране прогремели десятки взрывов. В районе правительственного квартала виден дым.

Об этом сообщает Clash Report. По данным издания, одной из целей «превентивного удара» Израиля была ликвидация президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Как пишет Clash Report, израильские военные сообщили, что до 08:45 (время публикации сообщения)нанесли удары по примерно 30 целям по всему Ирану. В частности, взрывы раздавались в городах Кум, Хорремабад, Исфахан и Тегеран.

Среди пораженных объектов – резиденция президента страны и штаб-квартира иранской разведки.

В сети тем временем появляется все больше кадров с дымом в Тегеране, который поднялся после взрывов. В частности, дым виден над правительственным комплексом.

Появилась также информация о попытке Израиля ликвидировать президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Где находился на момент начала атаки глава страны – не сообщается. Зато известно, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи вывезли из столицы в безопасное место.

Участие в операции против Ирана принимают Соединенные Штаты Америки.

«Соединенные Штаты осуществляют совместные удары с Израилем», – заявил неназванный американский чиновник в комментарии Al Jazeera.

Целью операции он назвал «демонтаж аппарата безопасности Ирана».

«Мы ожидаем, что авиаудары по Ирану будут широкомасштабными», – отметил чиновник.

А официальный персидскоязычный Telegram-канал Моссада призвал иранцев помочь «вернуть Иран к его славным дням».

В сообщении указано, что иранцы «не одиноки», их призвали делиться фотографиями и видео своей «борьбы с режимом».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com