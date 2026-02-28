Необычное имя дали девочке в Гомельской области

Необычное имя дали девочке в Гомельской области8
Идея у родителей появилось после просмотра сериала.
В Калинковичском районе Гомельской области теперь есть своя русалочка — девочка по имени Ариель. Такое имя новорожденной дочери дали Иван и Оксана, для которых это уже третий ребенок, сообщили в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.
В семье уже растут две дочери — девочки-погодки Эмилия и Мария. Третью дочь изначально собирались назвать Лидией, но передумали — идея с именем Ариель у них появилось после просмотра сериала «Ивановы-Ивановы».
— Так звали одну из героинь, и я предложил Оксане это имя как альтернативу Лидии. Жена сразу согласилась, — рассказал молодой папа.
Но такой выбор одобрило не все окружение — у кого-то оно прежде всего вызвало ассоциации с бытовой химией.
— Бабки на лавочке судачили, что мы нарекли дочь в честь стирального порошка. А некоторые и вовсе заявили, что такого имени нет в природе. Но мы остались верны своему выбору, и имя внесли в свидетельство о рождении, — ответил Иван.
Родители отмечают, что дочь уже напоминает диснеевскую русалочку — проявляет характер и требует внимания. Ласково они зовут девочку Элечкой и верят в символизм имени, которое буквально означает «лев Божий».
— Уверены, что Ариель будет сильной и целеустремленной, как русалочка из сказки. По значению имя дарит своей обладательнице независимость и покровительство высших сил.