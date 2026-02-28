Нетаньяху заявил о множестве признаков смерти Хаменеи 28.02.2026, 22:31

Уничтожена резиденция аятоллы.

Есть множество признаков того, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи больше нет в живых, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Сегодня в ходе атак мы выбрали в качестве цели место, где находился Хаменеи», — сказал он в эфире израильского телеканала.

Как писал сайт Charter97.org, Израиль считает, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи, вероятно, был убит в результате израильского удара ранее сегодня, сообщает Channel 12 со ссылкой на неназванные израильские источники. По их данным, существуют «растущие признаки», указывающие на это.

