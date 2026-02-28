Channel 12: Аятолла Хаменеи, вероятно, убит 28.02.2026, 17:01

7,532

С ним потеряна связь.

Израиль считает, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи, вероятно, был убит в результате израильского удара ранее сегодня, сообщает Channel 12 со ссылкой на неназванные израильские источники. По их данным, существуют «растущие признаки», указывающие на это, сообщает The Times of Israel.

Официального подтверждения этой информации нет.

Несколькими минутами ранее телеканал сообщил, что, по израильской оценке, Хаменеи «как минимум получил ранения», причём речь идёт не о выводах, сделанных на основании спутниковых снимков разрушенной президентской резиденции, а об информации от неназванных источников.

Сообщается, что Хаменеи в ближайшее время может выступить с обращением. В репортаже предполагается, что если это произойдёт, то запись могла быть сделана заранее.

Channel 12 также сообщает, что сегодняшние удары нанесли «очень значительный ущерб» руководству иранского режима и его военному командованию.

Государственный телеканал Kan сообщает, что «связи» с Хаменеи нет.

