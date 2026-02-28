закрыть
1 марта 2026, воскресенье
В Беларуси с молотка ушла квартира чуть дороже одной базовой

  • 28.02.2026, 23:06
Иллюстрационное фото

Она находится в Гомельской области.

В четверг, 26 февраля, в Беларуси продали квартиру за символическую плату, сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Ее конечная стоимость составила 47 рублей.

Квартира находится в Гомельской области – агрогородок Озераны Рогачевского района.

Жилье размещено в блокированном доме. В списке лотов недвижимость находилась с 2025 года.

«Квартира успешно прошла все этапы уценки и была выставлена на торги по цене, равной базовой величине», - объяснили в Госкомимуществе.

На аукционе в минувший четверг с шагом в 5% недвижимость была продана.

Комитет «Гомельоблимущество» напомнил про новые аукционы по продаже квартир в Речице, Корме, Петриковском, Наровлянском и Калинковичском районах. Они состоятся 17 марта и 2 апреля 2026 года. Правда, у лотов на этот раз цены заметно выше.

