The Guardian: У режима в Иране не осталось хороших вариантов

Чем закончиться противостояние с Израилем и США?

США и Израиль начали массированную военную операцию против Ирана, в ходе которой, по подтвержденным данным, погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Тегеран отвечает ударами по американским базам и союзникам в регионе, но его стратегические ресурсы ограничены. Эксперты полагают, что режим сосредоточится на собственном выживании, так как Запад не планирует наземного вторжения. Об этом пишет The Guardian.

В Венесуэле Николас Мадуро был схвачен. Но для Ирана Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху выбрали другую стратегию: нанести удар и попытаться убить верховного лидера страны Али Хаменеи, а также как можно больше других высокопоставленных представителей режима.

Иранские военные объекты и системы ПВО также стали мишенями скоординированных бомбардировок США и Израиля, начавшихся утром 28 февраля, но самым значимым стал удар по резиденции Хаменеи в Тегеране. В соцсетях появились кадры с густыми клубами дыма, поднимающимися над местом прилета в столице, а спутниковые снимки вскоре подтвердили, что комплекс был разрушен в результате того, что казалось точечной атакой.

Поздно вечером 28 февраля Трамп заявил, что Хаменеи убит, и его намерение было ясным: попытка добиться смены власти в Иране посредством бомбардировок и ликвидации лидеров без какого-либо убедительного обоснования в международном праве. Эту тактику тревожно легко начать, но ее результаты крайне неопределенны. Смерть Хаменеи была подтверждена иранскими государственными СМИ рано утром 1 марта.

Прошлым летом, во время 12-дневной войны с Израилем, Хаменеи назвал трех потенциальных преемников на случай своей гибели. Сообщения указывали на то, что аятолла определил четыре уровня преемственности для ключевых государственных и военных постов, стремясь обеспечить выживание режима перед лицом атаки США и Израиля.

«Нет никаких признаков того, что США или кто-либо другой собирается вводить сухопутные войска, поэтому монополия на насилие внутри страны остается за иранским режимом, — считает Х. А. Хеллер, старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований. — Единственное, что может это изменить, — восстание с массовым дезертирством».

Взрывы были слышны в Тегеране, Исфахане, Керманшахе, Куме и других крупных городах в ходе нападения, которое началось утром 28 февраля, — это преднамеренное изменение привычного шаблона ночных ударов ради достижения внезапности. По заявлению израильских военных, сотни целей были поражены несколькими волнами, при этом сопротивление со стороны того, что осталось от ПВО Ирана (уже истощенной после прошлогодней войны и снова атакованной в субботу), было незначительным. Были поражены политические и военные цели: 200 израильских истребителей нанесли удары по объектам ПВО и пусковым площадкам баллистических ракет.

За последний месяц США сосредоточили в регионе две авианосные ударные группы — USS Abraham Lincoln в Аравийском море, к которому недавно присоединился USS Gerald R. Ford в восточном Средиземноморье. Каждое авиакрыло насчитывает около 75 боевых самолетов, а эсминцы и подводные лодки союзников имеют на вооружении крылатые ракеты «Томагавк» с дальностью полета около 1000 миль (1600 км) или более.

Иран, осознав, что столкнулся с экзистенциальным кризисом для своего режима, ответил быстрым запуском баллистических ракет и дронов по Израилю, а также по союзникам и базам США в ряде стран региона: Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии, немедленно втянув в конфликт еще шесть государств. Хотя Великобритания не участвовала в нападении (явно считая первоначальный удар по Ирану незаконным), она уже оказалась втянутой в войну, предоставив истребители для защиты региональных союзников.

Первые признаки указывают на то, что бой, как традиционное военное столкновение, носит крайне односторонний характер. Израильский военный аналитический центр Alma сообщил, что к 17.30 по местному времени Иран атаковал еврейское государство 25 волнами, а служба скорой помощи «Маген Давид Адом» проинформировала о 89 раненых.

Один человек погиб в Абу-Даби от падения обломков перехваченной ракеты, а в отеле Fairmont в Дубае после попадания вспыхнул пожар. Пока кажется, что потери от регионального возмездия Ирана ограничены, хотя достаточно одной ракеты, прорвавшей оборону где-то в зоне конфликта, чтобы ситуация изменилась. На видео попал момент удара ракеты по военно-морской базе США в Бахрейне (уровень ущерба пока неясен), за которым последовал удар дрона типа «Шахед» по куполу радара. Оба попадания стали неожиданностью, учитывая, что в прошлом месяце Вашингтон перебросил на региональные базы системы ПВО Patriot.

Тем временем Иран, судя по всему, несет более тяжелые потери. По данным агентства Tasnim, в городе Минаб на юге страны был нанесен удар по начальной школе для девочек, в результате чего погибло более 100 человек — мрачное напоминание о том, что так называемые высокоточные бомбардировки часто бывают неточными, а жертвами становятся мирные жители.

К вечеру Тегеран, похоже, попытался обеспечить закрытие Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти. По данным Морской торговой организации Великобритании, торговым судам передавались предупреждения по радиосвязи. Иран может попытаться заминировать судоходные пути с помощью подводных лодок, хотя неясно, будет ли такая операция успешной. Стратегия достаточно очевидна, поэтому США почти наверняка имеют свои субмарины для предотвращения минирования.

Первые признаки указывают на то, что Вашингтон и Иерусалим планируют кампанию бомбардировок, которая может продлиться несколько недель, в то время как Иран расходует свой запас баллистических ракет, оцениваемый в 2000 единиц. Его способность к масштабному возмездию может иссякнуть через несколько дней, тогда как США способны совершать более 125 боевых вылетов в день только с каждого из своих авианосцев.

У Ирана осталось мало хороших стратегических вариантов под непрекращающимися атаками. Лучшая перспектива для режима — попытаться выдержать грядущие волны ударов, продолжать огрызаться, пока есть возможность, и пытаться сохранить контроль над улицами, учитывая, что противники пока не выразили намерения начинать наземное вторжение.

Если это так, то неочевидно, как закончится противостояние.

«Короче говоря, США и Израиль начали эту войну с расплывчатыми и недостижимыми целями, без базы в международном праве и практически без поддержки со стороны стран Персидского залива или других союзников США», — заявил лорд Рикеттс, бывший советник по национальной безопасности Великобритании.

