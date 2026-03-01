Возле самого высокого здания мира сбили иранский дрон 1.03.2026, 12:36

В Дубае снова раздаются взрывы.

В Дубае системы ПВО перехватили иранский беспилотник в непосредственной близости от небоскреба «Бурдж-Халифа». Кроме того, в городе звучат новые серии взрывов — это происходит на фоне массированной атаки Тегерана на страны Персидского залива в ответ на убийство аятоллы Хаменеи.

В социальных сетях появились кадры, на которых, как утверждается, зафиксирован перехват воздушной цели в центре крупнейшего города ОАЭ. Ресурс Global Monitor опубликовал видео, снятое утром 1 марта, с подписью: «Иранский дрон перехвачен возле „Бурдж-Халифа“ на фоне продолжающихся региональных атак». На записи видна вспышка в небе недалеко от шпиля самого высокого здания в мире.

Параллельно поступают сообщения о громких звуках в других районах мегаполиса. Times of Israel со ссылкой на находящихся в Дубае корреспондентов агентства AFP сообщает о второй волне взрывов. По информации журналистов, это связано с ответными действиями Ирана, который атакует цели в Персидском заливе после гибели своего лидера.

Издание отмечает, что ранее взрывы были слышны не только в Дубае, но и в Дохе (Катар), а также в Манаме (Бахрейн). По предварительным данным, в Объединенных Арабских Эмиратах в результате ракетных обстрелов погиб один человек. Министерство внутренних дел Катара заявило о 16 раненых.

