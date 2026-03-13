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Туск: Правительство запускает проект Polska Zbrojna

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  • 13.03.2026, 13:46
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Туск: Правительство запускает проект Polska Zbrojna
Дональд Туск

Деньги должны попасть в польские оборонные компании.

Правительство Польши примет резолюцию, которая позволит реализовать программу Polska Zbrojna и направить обещанные средства в польские компании.

Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск перед началом внеочередного заседания кабинета министров, комментируя президентское вето на закон о SAFE. По словам главы правительства, ответ носит «конструктивный» характер.

Обращаясь к предпринимателям, Туск подчеркнул, что решение президента не остановит планы правительства.

«Вето президента нас не остановит и не остановило. Мы примем резолюцию, благодаря которой, как я сказал, эти деньги так или иначе попадут к вам. На нас ляжет гораздо более серьезная обязанность — как справиться с этим без закона. Но на основании этой резолюции и наших разговоров и договоренностей с господами премьер-министрами и профильными министерствами я могу сегодня это пообещать Польше: этот проект, проект Polska Zbrojna, будет реализован», — заявил Дональд Туск.

Премьер также перечислил предприятия, которые, по планам, должны были получить поддержку за счет средств европейской программы SAFE. Среди них — Военные заводы вооружения в Грудзендзе, химические заводы Nitro-Chem в Быдгоще, Военные авиационные заводы в Быдгоще, Jelcz Laskowice в Ельче, механические заводы Bumar-Łabędy, Rosomak в Семяновице-Сленски, механические заводы в Ясле, а также Gdynia PGZ Stocznia Wojenna в Гдыне.

В рамках европейской программы SAFE Польша могла получить на оборонные цели около 43,7 млрд евро, то есть более 186 млрд злотых. Правительство заявляет, что около 89 процентов этих средств должны были попасть в польские оборонные компании.

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