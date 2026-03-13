Кароль Навроцкий заявил о вето на закон о европейских кредитах для перевооружения Польши 13.03.2026, 12:21

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Кароль Навроцкий

Премьер Дональд Туск анонсировал план «Б» для обхода вето.

Президент Польши Кароль Навроцкий решил заветировать закон об участии в программе ЕС SAFE, по которой Польша претендует на около 44 млрд евро кредитов на перевооружение.

Об этом президент Польши сообщил в своем обращении в четверг вечером, передает RMF 24.

Навроцкий заявил, что не подпишет закон, который затрагивает суверенитет, независимость, экономическую и военную безопасность Польши. «Я принял решение не подписывать закон, который позволяет Польше взять кредит SAFE», – сказал президент.

Он добавил, что это дело вызвало много эмоций, «но ответственность за государство заключается в том, чтобы смотреть на факты вне рамок текущей политики. Дело SAFE – это дело будущего польского государства».

Навроцкий добавил, что с самого начала программа SAFE вызвала много вопросов. Одним из рисков он назвал то, что это огромный кредит, взятый в иностранной валюте. По его словам, поляки должны будут вернуть вдвое больше, а заработают на этом западные банки и финансовые учреждения.

«Я предупреждаю, что любые попытки незаконного привлечения иностранных кредитов для нашей страны рано или поздно встретят как политическую, так и юридическую ответственность», – добавил президент Польши.

Он отметил, что представил «реальную альтернативу еврокредиту SAFE». «Это польский SAFE 0%. Этот проект уже находится в Сейме», – напомнил президент.

По программе SAFE Польша могла бы получить около 44 млрд евро кредитных средств от ЕС и вложить их в военную модернизацию.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство примет резолюцию, которая позволит обойти вето президента Кароля Навроцкого относительно участия страны в программе ЕС по перевооружению SAFE.

Об этом премьер Польши сообщил перед заседанием правительства, передает Onet.

Туск созвал внеочередное заседание своего кабинета, на котором чиновники одобрят резолюцию. Документ должен открыть путь к участию Польши в программе SAFE, согласно которой страна претендует на около 44 млрд евро кредитов на перевооружение.

«Это будет сложнее, иногда медленнее, и понадобится гораздо больше усилий, чтобы убедить всех причастных к этому проекту, потому что не будет соответствующих нормативных актов. Нам придется полагаться на собственные силы, энергию и решимость, но мы это сделаем», – сообщил премьер-министр.

Туск также рассказал, что получал звонки от европейских лидеров, которые пытались выяснить причины того, что польский президент ветировал воплощение программы ЕС.

«Мы ежедневно объясняли, что Европа должна взять на себя бремя финансирования европейской безопасности... Повсюду в Европе удивляются, что произошло и как это возможно. Только российские газеты демонстрируют полное понимание вето президента. Я не буду здесь ни на что намекать, но факты абсолютно разрушительны для репутации польского президента», – подчеркнул глава правительства.

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