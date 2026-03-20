Белорус выкупил редкий Статут ВКЛ на аукционе Sotheby’s

Белорус выкупил редкий Статут ВКЛ на аукционе Sotheby’s10
- 20.03.2026, 14:09
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Документ возвращается в Беларусь.
В Беларусь вернули редкое издание Статута Великого княжества Литовского XVIII века. Речь идет о книге 1744 года, изданной в Вильнюсе на польском языке.
Примечательно, что в четвертом разделе документа закреплена норма ведения делопроизводства на старобелорусском языке.
Экземпляр был приобретен на аукционе Sotheby’s автором идеи и создателем парка-музея интерактивной истории «Сула» Андреем Запольским, сообщили на сайте учреждения.
Теперь Статут будет храниться в «Суле» и станет доступен для посетителей.
Отметим, что ранее, два года назад, Запольский также выкупил и вернул в Беларусь книгу уроженца этих земель Казимира Семеновича «Великое искусство артиллерии» 1650 года.
В дальнейших планах мецената — вернуть в страну оригинальное издание Статута ВКЛ, напечатанное на старобелорусском языке.