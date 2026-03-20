Белорус выкупил редкий Статут ВКЛ на аукционе Sotheby’s 10 20.03.2026, 14:09

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Документ возвращается в Беларусь.

В Беларусь вернули редкое издание Статута Великого княжества Литовского XVIII века. Речь идет о книге 1744 года, изданной в Вильнюсе на польском языке.

Примечательно, что в четвертом разделе документа закреплена норма ведения делопроизводства на старобелорусском языке.

Экземпляр был приобретен на аукционе Sotheby’s автором идеи и создателем парка-музея интерактивной истории «Сула» Андреем Запольским, сообщили на сайте учреждения.

Теперь Статут будет храниться в «Суле» и станет доступен для посетителей.

Отметим, что ранее, два года назад, Запольский также выкупил и вернул в Беларусь книгу уроженца этих земель Казимира Семеновича «Великое искусство артиллерии» 1650 года.

В дальнейших планах мецената — вернуть в страну оригинальное издание Статута ВКЛ, напечатанное на старобелорусском языке.

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