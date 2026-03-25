Потенциальный носитель «Калибров»: что известно о пораженном дронами российском ледоколе «Пурга» 7 25.03.2026, 15:28

8,696

Корабль сильно подтопился и навалился на соседнее судно «Вице-адмирал Бурылычев».

Российский боевой ледокол «Пурга» проекта 23550, который дроны Сил обороны Украины поразили 25 марта в Ленинградской области, вероятно, имеет возможность нести восемь крылатых ракет «Калибр» или противокорабельных Х-35. Об этом говорится в материале Defense Express.

Для оснащения ледокола ракетами на нем должна быть установлена контейнерная пусковая установка «Калибр-К», указывают аналитики.

Кроме того, по данным Defense Express, на борту «Пурги» есть посадочная площадка, а также ангар под вертолет Ка-27. Судно способно перевозить несколько катеров и амфибийных лодок на воздушной подушке.

Полное водоизмещение «Пурги» составляет 8500 тонн, длина — 114,5 метров, ширина — 19,5 метров, максимальная скорость — до 18 узлов, а экипаж — 60 человек.

Defense Express указывает, что это достаточно большой корабль, поэтому поразивший его дрон должен был быть с мощной боевой частью. Аналитики считают, что это может быть беспилотник, переделанный из одномоторного самолета А-22.

Также издание сообщило, что БпЛА попал примерно на уровне ватерлинии, поскольку корабль сильно подтопился, вероятно, сев на дно, а также навалился на океанографическое судно «Вице-адмирал Буриличев» проекта 22011.

Ледокол «Пурга» был спущен на воду в 2022 году, а на Выборгском судостроительном заводе, который расположен в 1000 км от границы Украины, осуществлял дооснащение. Позже россияне планировали передать его на достройку на предприятие «Адмиралтейские верфи», входящее в состав Объединенной судостроительной корпорации РФ.

25 марта Генштаб ВСУ подтвердил совместную операцию Сил обороны, в результате которой был поражен боевой ледокол «Пурга» на Выборгском судостроительном заводе Ленинградской области РФ. Сообщалось, что российские оккупанты планировали использовать корабль для действий в составе пограничной службы ФСБ РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com