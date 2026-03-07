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Разведенная «ябатька» поставила Лукашенко в щекотливое положение

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  • 7.03.2026, 13:59
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Разведенная «ябатька» поставила Лукашенко в щекотливое положение
Оксана Сандроздова

Ответит ли диктатор за свои слова?

Учительница минской школы № 59 Оксана Сандроздова записала в TikTok обращение к Александру Лукашенко. Она воспользовалась обещанием диктатора помочь женщинам, если «хоть один мужик вас обидит в эти дни» — он просил писать ему через эту соцсеть. Педагог и обратилась через TikTok — рассказала, что недовольна тем, как было разделено имущество в результате развода с мужем, пишет «Зеркало».

Минчанка считает, что, кроме Лукашенко, ей помочь некому. Она отметила, что возглавляет ячейку профсоюза в школе, состоит в партии «Белая Русь» и в Белорусском союзе женщин.

«За последний год в моей жизни произошли очень неприятные и страшные события. Я разошлась со своим мужем. Начиналось все с того, что мой бывший муж ушел от нас с ребенком, при этом забрав общенажитые деньги. Далее ночью на эвакуаторе он вывез мою машину со стоянки около нашего жилого дома при мне и при моем несовершеннолетнем ребенке», — рассказала женщина.

С ее слов, заявление в милицию ничего не дало — там сказали, что это не является воровством, так как «мы еще муж и жена, и имущество у нас общее». Затем муж начал процесс развода и подал иск о разделе имущества.

Сандроздова полагала, что сможет отстоять свои права на квартиру — по ее словам, десять лет назад «продавала квартиру своего отца и покупала взамен проданной квартиры эту квартиру», имела на руках все документы:

«Поэтому я была уверена на сто процентов, что я отстою свои права и докажу, что те деньги, за которые покупалась квартира, не являлись общенажитыми, так как мой муж не дал туда… не вложил туда ни копейки. В браке мы брали кредит на ремонт, который тоже должен являться общенажитым имуществом. За десять месяцев судов, Александр Григорьевич, я потратила больше 12 тысяч белорусских рублей. Так как мой муж бывший меня ограбил, и денег у меня не было, это было очень тяжело для меня и для моего ребенка. Но я верила в то, что я свою правоту отстою в суде».

Однако на заседании суда Фрунзенского района города Минска судья Ольга Уварова приняла решение квартиру разделить: 50% — экс-мужу, 50% — женщине с дочерью.

«Машину мою, которую я покупала сама — моему мужу, мне и ребенку — мебель. Деньги, которые были доказаны общенажитые, она не рассмотрела вообще. Кредит остался висеть на мне. По итогу еще я должна выплатить ему расходы на адвоката, на все судебные издержки и оплатить его госпошлины», — рассказала учительница.

«И получается, что мой муж в 40 лет пошел весь упакованный, выиграл суд без всяких доказательств, документов… И с другой стороны — я, с целой папкой доказательств, документов, со свидетелями, я осталась ограбленной. Я не знаю, как мне дальше жить, как мне обеспечивать своего несовершеннолетнего ребенка, как делить квартиру, в которую вложили все свое здоровье и деньги мои родители.

Я очень прошу у вас защиты. Я очень прошу помочь разобраться в этом. Конечно, я настроена идти дальше, но отстаивать справедливость очень дорого нынче», — говорила женщина.

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