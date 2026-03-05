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Лукашенко стал зависимым от TikTok

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  • 5.03.2026, 22:03
  • 15,468
Лукашенко стал зависимым от TikTok

Диктатор «сидит» в соцсети каждый день.

Александр Лукашенко на вручении государственных наград в честь Дня женщин рассказал, какую соцсеть он открывает каждое утро.

— У нас же TikTok есть. Каждое утро читаю. Иногда до смешного доходит. Если кто-то обидит вас, напишите мне, я обязательно отреагирую, — сказал Лукашенко, пообещав, что глава его администрации возьмет этот вопрос на контроль.

Отметим, зависимость от TikTok — это реальная проблема. Чрезмерное воздействие низкокачественного цифрового контента оказывает заметное влияние на работу нашего мозга. Чем чаще вы смотрите короткие ролики на таких платформах, как TikTok, тем больше снижается ваша концентрация внимания, что в свою очередь сказывается на вашем психическом здоровье и критическом мышлении.

Скроллинг может вызвать также «гниение мозга», сообщает Американская психологическая ассоциация. Исследователи проанализировали данные 98 299 участников 71 исследования и обнаружили, что чем больше человек смотрит короткого контента, тем хуже у него когнитивные показатели, когда речь идет о внимании и тормозном контроле.

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